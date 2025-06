Tragedia a Castrocielo: uomo perde la vita in un drammatico schianto, grave una 24enne elitrasportata

Un tragico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, lungo la via Latina, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Castrocielo, al confine con Aquino. Un uomo di 55 anni ha perso la vita in seguito a un violento impatto contro un muro a bordo strada. Gravemente ferita la passeggera che viaggiava con lui, una giovane di 24 anni, elitrasportata d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto – una Smart – avrebbe improvvisamente sbandato, finendo la propria corsa contro un muro in cemento. Le cause esatte dell’incidente restano da accertare.

L’allarme è scattato poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Aquino, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario dell’Ares 118. All’arrivo dei soccorsi, però, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate. La giovane passeggera è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in elicottero in condizioni critiche presso un nosocomio della capitale.

