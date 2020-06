Un giovane 23enne è stato trovato senza vita in un’abitazione sulla Casilina a Cassino, a fare la macabra scoperta, la madre del ragazzo che non riusciva a mettersi in contatto con lui.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Molto probabilmente la morte è avvenuta nella mattinata odierna e non so esclude nessuna ipotesi neanche quella del gesto estremo.

