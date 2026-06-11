Tra Paestum e Palinuro, gli studenti salutano l’anno scolastico tra cultura, mare e sport

Una fine anno scolastico all’insegna della cultura e dello sport per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° Grado del nostro Istituto che sono stati accolti da Palinuro, la perla del Cilento dal mare cristallino, dopo essere stati rapiti, per una mezza giornata, dalle possenti colonne greche di Paestum.

Il tempo è stato bellissimo, le attività proposte hanno impegnato ed entusiasmato i ragazzi che ne hanno tratto un’ ottima occasione di crescita.

Quale modo migliore infatti per terminare un lungo ed impegnativo anno di studio, se non con un piccolo anticipo di vacanze vissuto insieme ai propri amici e ad un preparato e simpatico gruppo di docenti? Lo avete davvero meritato e sarà il primo ricordo di un’ estate che vi auguriamo sia indimenticabile. BUONA ESTATE a tutti allora,bambini, ragazzi, genitori, docenti, personale ATA, alla nostra dirigente Gaita Reali insieme a tutta la nostra piccola e preziosa comunità!