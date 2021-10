Tour screening oncologico, Asl Frosinone: “Non sarà possibile effettuare la tappa di Cassino. A breve nuova data”

Per cause di forza maggiore, non sarà possibile effettuare la tappa di Cassino del tour di screening oncologico organizzato dalla Regione Lazio, nell’ambito della campagna per la prevenzione e la salute.

A breve sarà indicata una nuova data per Cassino.Si conferma la tappa del truck-ambulatorio a Frosinone il 19 ottobre.Sarà possibile, senza alcuna prenotazione, effettuare il Pap Test e lo screening del colon retto; si potrà, inoltre, prenotare la mammografia.Per motivi tecnici si potrà confermare la tappa di Sora, prevista per il 20 ottobre, a Sora, brevemente.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE

Correlati