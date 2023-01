Tour in Ciociaria della candidata del M5S, Donatella Bianchi (VIDEO)

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Donatella Bianchi.

Sono stata insieme alla deputata del M5S Ilaria Fontana alla discarica di via Le Lame che si trova all interno del Sin della Valle del Sacco, a Frosinone.La bonifica della Valle del Fiume Sacco, dopo anni di proclami, ha avuto finalmente una svolta con l’Accordo di Programma siglato dal Ministro Costa nel 2019 che ha convogliato circa 53 milioni di euro per gli interventi. L’attuazione del cronoprogramma sta avendo numerosi ritardi causati da ostacoli di varia natura che hanno messo a repentaglio anche la disponibilità delle stesse risorse finanziarie.Il nostro intento sarà quello di garantire il rispetto di quel cronoprogramma come soggetto attuatore bonificando le aree pubbliche contaminate e garantendo il rispetto del principio europeo di Sostenibilità Competitiva per tutte le attività che verrano avviate nell’area.

Correlati