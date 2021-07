Totti Academy Cup: la soddisfazione del Ceccano Calcio

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 giugno, la Ceccano Calcio Academy ha partecipato al primo trofeo organizzato a Roma dalla Totti Soccer Academy, società con cui il sodalizio fabraterno ha da poco stretto un rapporto di affiliazione.

Il responsabile dell’area tecnica del settore giovanile rossoblù, Livio Pizzuti, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la riuscita della manifestazione. “Sono felice per i risultati ottenuti nel torneo”-esordisce Pizzuti-. “Abbiamo presentato un bel gruppo di ragazzi che hanno ottenuto il passaggio per la finalissima ed è stato un momento storico di ripartenza per il calcio giovanile ceccanese. Siamo stati contenti della visita di Francesco Totti, che si è intrattenuto con tecnici, dirigenti e tutti i ragazzi. È stata una bellissima opportunità di confronto con realtà societarie di tutta Italia, che continuerà grazie all’affiliazione con la Totti Soccer Academy. Rapporto che ad inizio settembre vedrà, agli inizi di settembre, la presenza di un tecnico della Totti Academy che verrà a Ceccano per due giorni per formare i nostri allenatori sulle metodologie di allenamento utilizzate dalla stessa Totti Academy”. Passaggio importante quello sull’unificazione della scuola calcio e del settore giovanile con la Ceccano Academy: “in questi giorni stiamo ultimando gli ultimi dettagli di un accordo che permetterà una crescita ancora maggiore del calcio giovanile della nostra città, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo”. In conclusione, Livio Pizzuti ha voluto ringraziare gli sponsor “Red Stone” ed “Amplifon”, che hanno supportato la società nella “Totti Academy Cup”.

I tecnici, Guido Compagnone e Lorenzo Masi, hanno voluto esprimere “in primis i ringraziamenti alla Totti Soccer Academy, in particolar modo al presidente Riccardo Totti e al direttore Tecnico Claudio D’Ulisse, per la collaborazione e l’eccellente ospitalità”.

Sull’andamento del torneo i due tecnici si dicono “pienamente soddisfatti del risultato ottenuto con la partecipazione alla finalissima per i nostri ragazzi. Per la prima volta andiamo ad affrontare con il nome della Ceccano Calcio Academy un torneo così importante, dopo un anno e mezzo di sosta forzata per i nostri ragazzi.Abbiamo giocato con entusiasmo, nonostante avessimo un gruppo con numerosi ragazzi del 2011, che stavano competendo contro i 2010. La vittoria più importante è stata proprio la felicità dei ragazzi e la loro voglia di giocare a calcio”. Compagnone e Masi hanno voluto esprimere la loro soddisfazione anche per un traguardo personale ottenuto da un giovane calciatore rossoblù. “Luigi Funari è stato premiato come miglior 2010 del torneo e siamo contentissimi per questo risultato di Luigi, un bambino che abbiamo visto crescere e per cui siamo pienamente orgogliosi. Un dato che deve far riflettere sulle potenzialità che abbiamo a Ceccano per far crescere sempre più i nostri giovani talenti”.

Comunicato stampa

