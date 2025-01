Tosse e raffreddore, Arianna muore a 23 anni dopo 20 giorni di malattia. Le cure inutili e l’arresto cardiaco

I sintomi erano quelli di una classica influenza: tosse, raffreddore, malessere. E invece per Arianna Herri si è trattato dell’inizio di un dramma. La ragazza è morta a soli 23 anni lunedì notte all’ospedale di Padova. Il sospetto è che ad ucciderla sia stata una miocardite fulminante.Arianna aveva inizialmente sottovalutato i sintomi, ma con il passare dei giorni il malessere si era aggravato fino a causarle vomito e inappetenza, spingendo i genitori a consigliarle una visita medica, che lei aveva rifiutato pensando a un’influenza passeggera. Dopo un’apparente ripresa, la notte del 18 gennaio la giovane ha avuto un improvviso peggioramento, con vista offuscata e malessere generale. ha così chiesto alla mamma di chiamare l’ambulanza per arrivare al Ca’ Foncello di Treviso. Qui è stata sottoposta a esami approfonditie trasferita nel reparto di Cardiologia, ma un arresto cardiaco ne ha reso necessario il trasferimento a Padova, dove purtroppo non è stato possibile salvarla. Gli esiti dell’autopsia stabiliranno se la causa del decesso sia effettivamente la miocardite fulminante.Arianna era nata in Italia nel 2001 da genitori albanesi e aveva studiato a Treviso, prima come grafica e poi come segretaria, lavorando anche come barista. Appassionata di musica e danza, aveva praticato reggaeton, karate e nuoto, ed era conosciuta per la sua solarità e il suo sorriso contagioso. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei familiari e degli amici, che si sono stretti intorno ai genitori, Aurela e Arjan, ancora increduli di fronte a questa tragedia improvvisa. La comunità di Maserada, scioccata dalla perdita, si prepara a darle l’ultimo saluto lunedì alle 15 al cimitero del paese. (LEGGO)

Correlati