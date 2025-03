TORRICE – RISOLTO IL PROBLEMA IDRICO IN VIA FORNACE, LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO ALFONSO SANTANGELI

Il problema della rete idrica in Via Fornace risale a diversi anni fa, già in campagna elettorale i residenti ci avevano segnalato il disservizio. Appena insediati ci siamo attivati per risolvere insieme ad ACEA la problematica. Il primo sopralluogo con i tecnici per capire come procedere risale addirittura al 2023. Il Sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli a novembre 2024, porta nuovamente all’attenzione di ACEA l’inizio dei lavori, attraverso comunicazione a mezzo e-mail.

Grazie all’impegno dell’ing. Marco Popolla di ACEA, i lavori di rifacimento della conduttura sono stati avviati in tempi rapidi e ora giungono a conclusione.

Con grande soddisfazione, il sindaco Santangeli può confermare che i lavori sono terminati e che la rete idrica della zona è stata ripristinata a pieno funzionamento.

Il Sindaco Alfonso Santangeli: “Dopo un attento sopralluogo nei giorni scorsi posso confermare che i lavori sono terminati. Sono stato contattato da diversi residenti di Via Fornace e non vi nego il piacere nel sentire che erano soddisfatti. Lavoriamo ogni giorno per garantire un servizio migliore ai nostri cittadini, ascoltandoli e agendo concretamente. Come amministratori, è nostro dovere risolvere nel possibile le problematiche e assicurarci che i servizi essenziali siano sempre garantiti.” L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini di Torrice a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o problemi idrici al numero verde di ACEA Ato 5: 800 639 251, per garantire un intervento rapido ed efficace.