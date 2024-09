Torrice – Partita la demolizione dell’ex Scuola San Mosè: un nuovo capitolo per la comunità

L’inizio di una nuova era per l’ex Scuola San Mosè, con l’avvio dei lavori di demolizione di un edificio ormai fatiscente e a rischio, che per anni è stato un simbolo storico per la comunità.

Grazie al supporto dell’amministrazione Santangeli e al finanziamento della Regione, si è potuto dare il via a un progetto ambizioso e lungimirante: demolire e ricostruire un nuovo complesso scolastico, moderno e sicuro, che rispetti tutte le normative vigenti e risponda alle esigenze dei cittadini. Questo intervento non solo risolve una criticità strutturale dell’edificio dove erano state puntellate con putrelle di ferro le fondamenta, ma rappresenta un passo significativo verso il rinnovamento della città.

Santangeli: “Simbolo di progresso e innovazione”

Il sindaco Alfonso Santangeli ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori, dichiarando: “Siamo orgogliosi di iniziare questo progetto così importante per la nostra comunità. L’edificio che sorgerà sarà moderno e sicuro, in linea con le esigenze del nostro territorio. La nostra amministrazione è impegnata a garantire un futuro migliore e questo progetto ne è una prova tangibile. Non si tratta solo di un intervento edilizio, ma di un simbolo della capacità della nostra classe dirigente di guardare avanti con competenza e lungimiranza.”

Un edificio dedicato a una storia di comunità

La nuova struttura sarà intitolata a tutti gli alunni e insegnanti che hanno vissuto l’esperienza della vecchia scuola, nonché agli amministratori che, decenni fa, avevano reso possibile la sua costruzione. Sebbene il vecchio edificio non fosse più adeguato alle moderne tecniche di costruzione e fosse ormai compromesso, la sua memoria resterà viva attraverso questa nuova opera.

L’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Scuola San Mosè si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, che punta a rendere Torrice una città capace di coniugare storia, innovazione e futuro.

Comunicato stampa