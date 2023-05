Torrice: parere negativo del revisore sul rendiconto di gestione

NOTA DELLA MINORANZA .

“ Dopo la tegola sul piano di rientro del debito pervenuta in Comune dalla Corte dei Conti arriva il parere negativo del revisore del conto dott.ssa Monica Picozza sul rendiconto di gestione 2022 del Comune di Torrice”- dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

“ Il prossimo 30 maggio è stato convocato il consiglio comunale che tra le altre cose deve approvare il rendiconto di gestione del nostro ente .

Su questo rendiconto il parere del revisore è negativo ed inoltre lo stesso parere è stato depositato il 23 maggio.

Il deposito degli atti fatto il 6 maggio è quindi incompleto.

I consiglieri saranno quindi chiamati a votare un rendiconto sul quale si è espresso negativamente anche il revisore.

Noi voteremo negativamente e siamo preoccupati per la responsabilità che si potranno accollare i colleghi votando favorevolmente per un atto non approvato dal revisore. Il tutto ancor più pericoloso se pensiamo che il nostro Comune veleggia spedito verso dissesto.”

COMUNICATO STAMPA