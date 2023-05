Torrice, non si arresta la fuga dei dipendenti comunali

“Un altro dipendente venuto dal Comune di Artena lascia il Comune di Torrice.”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

“Sembrerebbe che stavolta ad abbandonare la Responsabilità del Servizio Amministrativo (scolastico, demografico e affari generali) sia il Dott. Gallo.

Il Sindaco qualche mese fa dichiarò che ad andare via erano quelli politicizzati, ora questo dipendente era venuto con chiamata diretta e fiduciario del Sindaco, siamo proprio curiosi di trovare una spiegazione a questa continua fuga.

Sempre lo stesso sindaco afferma in comunicati vari che ci sono pochi dipendenti e tenta di dare le colpe alle passate amministrazioni, dimenticandosi invece che a bloccare i concorsi banditi è stato proprio lui, (speriamo almeno che vengano restituite le somme versate ai tanti ragazzi che hanno presentato richiesta).

Ognuno caro Sindaco è artefice del proprio destino, purtroppo il suo destino è legato al Comune di Torrice che fallisce ed è sotto gli occhi di tutti il degrado del territorio, opere pubbliche inesistenti o bloccate,il ritardo nel fare bilancio e rendiconto a differenza degli altri comuni, le mancate assunzioni da concorso e il fuggi fuggi che c’è stato in passato, ora e nel futuro di dipendenti e segretari comunali.

È non nascondiamo il fatto di essere curiosi e ci domandiamo, chi saranno i prossimi a scappare”.

COMUNICATO STAMPA

