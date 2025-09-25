TORRICE L’INIZIATIVA: CONSIGLI CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

Ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Torrice, si è svolto un incontro molto partecipato e sentito sul tema delle truffe agli anziani.

A intervenire è stato il Tenente Colonnello Paolo Di Napoli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Frosinone, che ha affrontato il delicato tema della sicurezza illustrando le principali regole di prevenzione che ricordiamo sono:

– [ ] Diffidare sempre dalle apparenze

– [ ] Prestare attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti

– [ ] Non lasciarsi distrarre

– [ ] Ricordare che il tesserino non basta: chiamare sempre il 112

– [ ] Limitare la confidenza su internet

– [ ] Limitare la confidenza al telefono

Un ringraziamento speciale al Luogotenente Vincenzo Fiorillo del Comando Carabinieri di Torrice, al presidente del Centro Anziani APS Amici di Torrice Silvano Paniccia che ha organizzato questa iniziativa patrocinata dal Comune di Torrice.

Un ringraziamento va tutta l’Arma dei Carabinieri che dimostra sempre vicinanza al territorio e attenzione verso i cittadini.

Ha preso parte all’incontro anche l’Assessore ai Servizi Sociali Angelo Palmieri.

Il Sindaco Alfonso Santangeli:

“È stato un convegno molto interessante, con la presenza di numerosi anziani attenti e partecipi alle spiegazioni fornite dai Carabinieri intervenuti. Continueremo ad organizzare questo tipo di iniziative in collaborazione con le Forze dell’Ordine, perché è nostro dovere essere vicini in particolare agli anziani, che rappresentano la memoria e la saggezza della nostra comunità. La sicurezza parte dalla prevenzione, e insieme possiamo costruire una comunità più protetta e solidale”.