TORRICE: L’INCAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI FALLIMENTARI NON HA LIMITI

Nota dei consiglieri di opposizione del Gruppo Noi per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

“Ricorderete, nell’ultimo consiglio comunale, tutti gli annunci del Sindaco e dell’Assessore al Personale, Arduini, in merito alle eventuali assunzioni e all’avvio delle procedure ex Art. 110 del Tuel. Peccato, però, che non se ne possa dare seguito a causa della loro incapacità amministrativa, che li ha portati a commettere una serie di errori, come ad esempio la mancata approvazione del rendiconto 2023.

Avete capito bene , hanno dimenticato di approvare il rendiconto 2023.

Di conseguenza, per colpa delle loro dimenticanze, il Comune non potrà procedere con le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di alcun dipendente.

Ancora una volta, questo dimostra che avevamo ragione. Purtroppo, ci ritroviamo amministrati da chi continua soltanto a gettare fumo negli occhi dei nostri concittadini.

Grave è il fatto che, ad oggi, debba essere annullata la procedura del corso per i 110 dell’Ufficio Finanziario. Ancora più grave è la presenza, all’interno del nostro Ente, di dipendenti provenienti da altri Comuni senza l’autorizzazione COSFEL, risultando di fatto illegittimi.

La COSFEL di fatto non ha validato i piani assunzionali propinati nell’ultima seduta di consiglio.

Pertanto si diffida il sindaco e l’assessore al personale ad annullare in autotutela i rapporti in essere per non esporre loro stessi e il responsabile del personale a responsabilità erariali innanzitutto alla Corte dei Conti.

I cittadini purtroppo continueranno a vivere una costante carenza di servizi da parte dell’ente in cui non si riesci nemmeno a rispondere al telefono.

L’abbiamo sempre sostenuto: questa è la peggiore amministrazione degli ultimi 100 anni. E i fatti, purtroppo, ci danno ragione.”