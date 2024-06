Torrice – L’Edilizia Pubblica al Centro dell’Amministrazione Santangeli

Torrice sta vivendo un periodo di rinascita edilizia senza precedenti nella storia sotto la guida dell’amministrazione Santangeli. Grazie ad un impegno costante nell’intercettare fondi per l’edilizia pubblica, il sindaco Alfonso Santangeli ha annunciato con orgoglio l’ottenimento di un nuovo finanziamento destinato alla costruzione di una struttura per l’edilizia scolastica nel cuore del paese.

Il recente successo arriva proprio dal sito ufficiale del PNRR ( pnrr.istruzione.it ), dove sono state pubblicate le graduatorie del nuovo piano per l’edilizia scolastica. Torrice è stata selezionata per ricevere un finanziamento di € 480.000,00, che consentirà la realizzazione di una moderna struttura destinata ai nostri più piccoli cittadini, sita nei pressi della nuova Palestra della scuola G. Marini. Questo risultato non è solo un trionfo per l’amministrazione Santangeli, ma anche un segno tangibile dell’impegno e della fiducia che i torriciani hanno riposto nel loro sindaco e nella giunta di maggioranza.

Torrice si attesta al primo posto ottenendo più fondi nella provincia di Frosinone rispetto al numero di abitanti. In soli due anni di mandato, l’amministrazione Santangeli ha dimostrato di essere all’avanguardia nell’ottenere risorse per migliorare la qualità della vita nella comunità Torriciana. Con questo nuovo progetto, che si aggiunge alle altre tre strutture pubbliche già finanziate durante il suo mandato, Santangeli è di esempio di come una volontà politica concreta e competenza amministrativa possano trasformare un comune.

Il sindaco Alfonso Santangeli ha voluto esprimere la sua gratitudine ai dipendenti comunali per l’eccezionale lavoro svolto nel portare a termine questa iniziativa. “Grazie all’impegno quotidiano di tutti, siamo riusciti a realizzare progetti concreti che miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini, ringrazio tutta la giunta di maggioranza per il loro supporto costante per il grande lavoro svolto”, ha dichiarato Santangeli.

Santangeli richiama al dovere anche la minoranza che è assente su tematiche importanti: “la minoranza in due anni non ha mai proposto alcun bando per intercettare fondi, al contempo però si concentra su tematiche di poco conto”.

Con questa nuova struttura, Torrice guarda fiduciosa verso il futuro, consapevole che investire nell’istruzione e nell’infrastruttura pubblica è fondamentale per garantire crescita e sviluppo sostenibile. Mentre la cittadinanza celebra questo quarto successo sull’edilizia scolastica, l’amministrazione Santangeli promette impegno e trasparenza per tutta la comunità.

COMUNICATO STAMPA