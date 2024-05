Torrice, lavori di ristrutturazione immobile da destinare a Caserma dei Carabinieri

L’Amministrazione Comunale di Torrice si prepara a un intervento significativo riguardante l’immobile da destinare alla nuova caserma dei Carabinieri. La struttura che ospiterà la nuova caserma, situata in Contrada Cervona, sarà soggetta a una trasformazione radicale: diventerà la nuova sede del Comando dei Carabinieri – Stazione di Torrice.

Attualmente, la Caserma dei Carabinieri di Torrice è ospitata in un edificio residenziale nel cuore del Centro Storico, in Via Aspromonte. Tuttavia, tale collocazione non è più adeguata alle esigenze normative e funzionali richieste. Pertanto, l’Amministrazione Comunale attraverso questo importante progetto trasferirà la Stazione dei Carabinieri in un’area più appropriata, conforme agli standard definiti nei “Parametri per la Progettazione di Infrastrutture Tipo” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’obiettivo è quello di creare una moderna Caserma dei Carabinieri, pienamente conforme alla normativa di settore.

Il Sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli, ha espresso profonda soddisfazione per il progetto di riconversione dell’edificio in una moderna sede del Comando dei Carabinieri. In una dichiarazione ufficiale, il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per migliorare l’efficienza e l’operatività delle forze dell’ordine nel territorio comunale.

Santangeli ha inoltre evidenziato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel garantire risorse finanziarie adeguate per la realizzazione di questo importante intervento. Grazie a una meticolosa ricerca di fondi e alla collaborazione con istituzioni ed enti competenti, è stato possibile intercettare le risorse necessarie per portare avanti il progetto senza gravare sul bilancio comunale.

Il Sindaco ha quindi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, sottolineando l’impegno dell’intera comunità nel perseguire obiettivi di sviluppo e miglioramento del territorio.

COMUNICATO STAMPA