Torrice – L’Area Calisthenics all’Aperto Prende Forma

Il comune di Torrice continua a vivere un periodo di fervente attività urbanistica con l’apertura di un altro nuovo cantiere finalizzato a un’area fitness all’aperto, dotata di un impianto di attrezzi dedicato al calisthenics. Quest’ultimo intervento si aggiunge ad una serie di progetti che stanno trasformando il volto della comunità, tra cui l’apertura del cantiere dell’asilo di San Mosè, del cantiere della frana a Via Campo San Giovanni, e dell’area mercatale con il rifacimento completo dello chalet.Ma cos’è esattamente il calisthenics? Si tratta di una disciplina di allenamento fisico che utilizza il peso corporeo come principale resistenza, senza l’ausilio di attrezzi pesanti o macchine. Gli esercizi calistenici comprendono una vasta gamma di movimenti, come piegamenti sulle braccia, trazioni alla sbarra, e squat, che mirano a sviluppare forza, resistenza e flessibilità.Il sindaco Alfonso Santangeli ha espresso la propria soddisfazione per l’operato della sua amministrazione e dei tecnici comunali, sottolineando l’impegno e la dedizione con cui gli uffici preposti stanno lavorando per il bene della città.”L’apertura di questo nuovo cantiere fitness, promesso ai nostri ragazzi in campagna elettorale, – ha dichiarato il sindaco Santangeli – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per promuovere uno stile di vita sano e attivo all’interno della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Santangeli. Siamo grati per il lavoro di tutta l’amministrazione per la loro costante collaborazione nel realizzare progetti che migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini. L’area calisthenics all’aperto – conclude il Sindaco Santangeli – sarà un’importante risorsa per i residenti di Torrice, offrendo loro la possibilità di allenarsi all’aria aperta e di godere dei numerosi benefici per la salute associati alla pratica regolare di esercizi fisici. Con questo nuovo spazio, la città continua a dimostrare il suo impegno nel fornire infrastrutture moderne e accessibili che promuovono il benessere e lo sviluppo fisico di tutti i suoi abitanti.”

Correlati