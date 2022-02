Torrice, la minoranza “Noi per Torrice” incontra i cittadini

Il gruppo Noi per Torrice invita tutti i concittadini ad un incontro conviviale per Domenica 27 Febbraio alle ore 11:30 presso il Bar Pampl in Contrada Mincioni.

“Sarà l’occasione per stare insieme in sicurezza dopo questo periodo difficile ma anche per raccontare di persona quella che è stata la nostra attività consiliare in questi mesi.

Parleremo delle cose che stanno avvenendo in Comune, delle nostre segnalazioni e delle nostre proposte“.

Lo dichiarano i consiglieri del Gruppo Noi per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

