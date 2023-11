Torrice, il Ministero dell’Interno sanzione l’amministrazione comunale

“Il Comune subirà un taglio del Fondo di Solidarietà di € 173.099,09 a causa dell’incapacità amministrativa di chi continua solo a fare falsa propaganda politica.

Infatti qualche giorno fa il Ministero dell’Interno ha sanzionato il Comune di Torrice per l’indicata cifra stratosferica a causa del fatto che non è stata presentata la certificazione contabile 2022.

Ci attiveremo per segnalare il danno erariale alla corte dei conti.

Una domanda nasce spontanea: COME FARANNO A QUADRARE IL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2023/2025″.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo Noi per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

COMUNICATO STAMPA

