Torrice, Gian Marco Crescenzi nominato commissario cittadino di Forza Italia

Rossella Chiusaroli ha nominato Gian Marco Crescenzi commissario Cittadino di Forza Italia. “È giusto dare un riconoscimento a chi si è impegnato tanto nell’ultima campagna elettorale. A Torrice abbiamo centrato un risultato oltre le aspettative sia per la crescita di Forza Italia arrivata a superare il 15 % toccando i 300 voti.”

Interviene anche il Consigliere comunale e Vicepresidente del CAL Giammarco Florenzani:

“ Quella di Forza Italia e di Rossella Chiusaroli è stata una grande affermazione sia a Torrice come in tutta l’area provinciale. È stato premiato il lavoro di squadra, la forza delle idee che portiamo ai cittadini e la nostra continua disponibilità verso le istanze, i meriti ed i bisogni del territorio.

A Crescenzi il compito di traghettare il partito verso il Congresso Comunale che deve vederci in continua crescita ed aperti verso tutti coloro che vorranno entrare in squadra e condividere la linea politica della nostra Segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale.

Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro aperto a tutti con l’obiettivo di ringraziare i cittadini che ci hanno dato fiducia e discutere la linea politica per il futuro.”

Interviene anche il nuovo Commissario cittadino Gian Marco Crescenzi: “Sono onorato di essere stato nominato Commissario Cittadino di Forza Italia per il comune di Torrice. Ringrazio il segretario provinciale di Forza Italia Rossella Chiusaroli, la nostra straordinaria candidata alle elezioni europee, per la fiducia riposta in me. Il suo successo, con oltre 25 mila voti ottenuti in tutta la circoscrizione e 166 nel nostro Comune è un chiaro segno del sostegno e della fiducia che la nostra comunità ripone in lei e nei valori di Forza Italia.

Il mio impegno sarà volto a consolidare questo importante risultato e a lavorare in sinergia con tutti i cittadini che vorranno impegnarsi per promuovere i principi e le iniziative del nostro partito.”