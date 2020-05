Torrice (FR) – Ripetute aggressioni alla nonna: arrestata 39enne per maltrattamenti

In Torrice , i militari della locale Stazione, a seguito di ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dalla 2^ Sez. Penale della Corte di Appello di Roma su specifica richiesta avanzata dal Comando operante, hanno tratto in arresto una 39enne del luogo per “maltrattamenti in famiglia”. Il provvedimento odierno è scaturito dal comportamento della donna la quale, già tratta in arresto lo scorso anno, nel mese di febbraio per i reati di “furto ed estorsione” e nel mese di marzo per il reato di “evasione“ dall’abitazione della nonna presso la quale era stata sottoposta agli arresti domiciliari per i predetti reati, il 25 aprile u.s. è stata altresì denunciata dalla nonna a causa di ripetute percosse subite. I Carabinieri hanno quindi richiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere in alternativa a quella domiciliare. L’arrestata, espletata le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

COMUNICATO STAMPA – FOTO GENERICA

Correlati