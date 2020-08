Torrice (FR) – Raccolta firme per la democrazia

Nonostante fosse la prima domenica di agosto, il popolo di Torrice ha fatto sentire la sua voce, firmando la nostra petizione che qualcuno definiva “strampalata ed inutile”. Abbiamo consegnato il documento e tutte le firme A Sua Eccellenza Dott. Ignazio Portelli, ma il messaggio del popolo di Torrice va direttamente al candidato sindaco Santangeli, il quale non può non prendere atto di questa richiesta pervenutagli e firmare la liberatoria richiesta dal prefetto. Un ringraziamento va alle centinaia di cittadini che con grande senso civico hanno firmato la nostra petizione. Doveroso é anche ringraziare il dott. Mauro Assalti e la sua lista che fin da subito hanno sottoscritto e sostenuto la nostra raccolta firme . Il ringraziamento più grande va ai giovani di Gioventù Nazionale Torrice: Pierpaolo De Luca, Antonella Paniccia e Daniel Fabrizi, senza i quali non saremmo mai riusciti a portare a termine questo nostro grande intento. VIETATO TENERE IN OSTAGGIO LA DEMOCRAZIA.

COMUNICATO STAMPA