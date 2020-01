Torrice (FR) – Operazione trasparenza degli atti amministrativi

Grazie alla preziosa collaborazione del segretario comunale Dott. Ettore Salvati e al lavoro del consigliere comunale delegato Augusto Ianni, il Comune di Torrice ha avviato un nuovo sistema di pubblicazione degli atti completamente informatizzato e adeguato alle sempre più aggiornate leggi sulla trasparenza e sull’anticorruzione.

Tutti gli atti saranno pubblicati in formato PDF aperto e firmati digitalmente, nonché inseriti in un sistema di conservazione informatica. Ciò offrirà un doppio vantaggio: da una parte l’ottimizzazione del lavoro dei dipendenti che avranno procedure più snelle, dall’altra un notevole risparmio economico per il Comune che stamperà meno carta. Tutto questo rappresenta sempre più la volontà di permettere a tutti di guardare in tempo reale all’azione amministrativa e politica.

Per dirla con le parole del legislatore, si tratta di una “CASA DI VETRO”, attraverso cui, ognuno di noi, ha il diritto di conoscere l’operato di chi amministra.

L’unica forma per combattere la corruzione è la legalità è la trasparenza.

Il Comune, con grande soddisfazione di tutti gli amministratori, ha ufficialmente abbandonato la vecchia procedura di scansione e firma degli atti per abbracciare definitivamente il formato aperto e la firma digitale degli stessi. Il primo atto del 2020, quello relativo alla richiesta di un finanziamento presentato attraverso il GAL, è già sottoscritto in firma digitale.

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

