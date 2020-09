Torrice (FR) – Lista Assalti: “Ripristinare corsa per studenti torriciani verso Frosinone

Abbiamo fatto richiesta al Commissario ed al Responsabile TPL di far ripristinare immediatamente alla ditta che gestisce il servizio la corsa di andata e ritorno per gli studenti Torriciani verso gli istituti scolastici di Frosinone.” – lo dichiarano Giammarco Florenzani , Orlando Epilli Bottoni , Marco Stirpe e Valtere Tallini della Lista Dott.Assalti Sindaco -“Questo importante servizio istituito lo scorso anno dall’Amministrazione Assalti risulta sospeso e non sappiamo che fine faccia con il nuovo inizio delle scuole.Avevamo posto le basi per un collegamento importante non solo con Frosinone ma anche con Veroli e Ceccano.Il servizio rappresentava e rappresenterebbe un aiuto importante per le famiglie degli studenti Torriciani che avrebbero la certezza di una corsa che non è più garantita dal trasporto regionale.

Speriamo ci si attivi presto per il ripristino della corsa

comunicato stampa – foto archivio