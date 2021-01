Torrice (FR) – L’Avis scalda una fredda giornata

Una fredda mattinata accompagnata ancora una volta da una meravigliosa missione, quella della solidarietà.

Oggi ennesimo appuntamento con la donazione AVIS Torrice, ancora nuovi associati, ancora forti emozioni, non solo per chi dona per la prima volta, ma anche per noi veterani, perché questo gesto, arricchisce e riafferma sempre di più il giusto spirito solidale il giusto sentimento di “donare” a chi ha più bisogno.

Si rinnovano i ringraziamenti come sempre agli amici del Comune di Torrice geom. Ezio Orologio (anche donatore), alla squadra degli operai, ai donatori, a chi non ha potuto donare, ai simpatizzanti, ai sostenitori e agli organizzatori.

Una giornata di donazione si programma, si prepara in anticipo e si chiude sempre con impegno e dedizione alla causa solidale.

Qui non c’è guadagno economico, l’unico guadagno è quello della coscienza, dell’umiltà, della condivisione e della speranza di fare qualcosa di utile per qualcuno che non aspetta altro.

Infiniti grazie, da oggi programmeremo e organizzeremo ancora altre giornate, altre attività con lo stesso impegno e stessa passione.

#avistorriceodv #sempredallapartegiusta

#insieme #torrice #donailsangueregalaunavita

Comunicato stampa a firma del vice presidente Candido Citti

