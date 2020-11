Torrice (FR) – L’amministrazione Assalti istituisce il fondo famiglie

NOTIZIA IMPORTANTE PER LE FAMIGLIE DI TORRICE!

10 GIORNI PER PRESENTARE TELEMATICAMENTE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO DI 35.000 EURO PER LE FAMIGLIE COLPITE ECONOMICAMENTE DALL’EMERGENZA COVID ISTITUITO DALL’AMMINISTRAZIONE ASSALTI.

“Dopo la sollecitazione del Gruppo Assalti Sindaco, il Commissario Dott.ssa Anna Mancini, ha deliberato l’approvazione del bando di distribuzione del fondo di 35.000 euro istituito dall’Amministrazione guidata dal Dott. Mauro Assalti e dalla sua giunta per aiutare le famiglie colpite economicamente dall’emergenza Covid.

Grazie all’ottima gestione del bilancio comunale oggi le famiglie torriciane colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza Covid avranno nei prossimi giorni un aiuto importante.

Grazie all’ottimo lavoro dell’Ufficio Ragioneria e Servizi Sociali, sempre impeccabile.

Le domande si potranno presentare telematicamente entro 10 giorni sul sito del Comune di Torrice. “ Lo dichiara il Gruppo civico Noi con Assalti Sindaco.

COMUNICATO STAMPA

Correlati