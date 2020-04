Torrice (FR) – COVID 19. Santangeli, erogazioni buoni spesa per famiglie in disagio econimico

Il consigliere Santangeli informa la cittadinanza sulle iniziative del Governo e della Regione Lazio, promosse in favore delle famiglie in stato di contingenza e disagio economico, per fronteggiare i pesanti effetti socio-economici della emergenza epidemiologica Covid – 19, consistenti nell’erogazione di buoni spesa. Al riguardo, l’avv. Santangeli, fa presente, che sono stati stanziati e destinati dal Governo e dalla Regione al nostro Comune circa 60.000,00 euro. Una somma importante che potrà garantire il soddisfacimento delle richieste di una platea ampia di cittadini. Il gruppo di opposizione, proprio, in virtù del cospicuo fondo messo a disposizione del Comune, ha preteso che l’Ente redigesse un avviso pubblico nel quale fossero specificati i requisiti soggettivi, occorrenti per poter accedere al contributo e ha richiesto, altresì, che venisse pubblicato un altro avviso rivolto ai commercianti, al fine di invitarli a stipulare la relativa convenzione con il comune, per la distribuzione dei buoni agli aventi diritto.Prosegue il consigliere Santangeli “io e i miei colleghi del gruppo di opposizione abbiamo inoltrato formale richiesta al comune di Torrice invitandolo ad agire con la massima trasparenza e regolarità, proprio mediante la pubblicazione di un bando, nel quale venissero esplicitati ed indicati i requisiti di cui dover disporre per poter fare la richiesta del bonus spesa.L’avviso e la relativa modulistica predisposta dall’ufficio “Servizi Sociali” del Comune, sono reperibili, direttamente, sul sito istituzionale dell’Ente: comune.torrice.fr.it. Le domande compilate e corredate della documentazione richiesta, potranno essere inoltrate al comune tramite l’indirizzo mail: servizisociali@comune.tporrice.fr.it, o riconsegnate direttamente agli uffici comunali, previo appuntamento telefonico con i referenti dei Servizi Sociali.Il nostro gruppo di opposizione è a disposizione della cittadinanza tutta, al fine di fornire chiarimenti ed informazioni.Ribadisce l’avv. Alfonso Santageli: “Io e i miei colleghi consiglieri, oltre a pretendere che si agisca in modo trasparente, abbiamo chiesto di dare massima diffusione al bando, ritenendo insufficiente la sola pubblicazione dell’avviso sul sito del comune. Al riguardo, abbiamo suggerito di consegnare alla cittadinanza, per il tramite della Protezione Civile, volantini/materiale informativo, contestualmente, alla consegna dei presidi di protezione sanitaria. Noi dell’opposizione continueremo a controllare l’operato di quest’amministrazione e cercheremo, come abbiamo fatto sino ad ora, di incalzarla, con l’intento di ottenere risposte, nell’interesse di tutti i nostri concittadini.Ci auguriamo che i buoni spesa messi a disposizione da Governo e Regione raggiungano in modo diffuso e capillare tutti coloro che ne hanno bisogno, con l’auspicio che non resti nessuna famiglia indietro e che si possa garantire pari dignità sociale e rispetto per chi versa, oggi, ancor di più, in una situazione di criticità economica”.

IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE TORRICE INSIEME RINASCE

