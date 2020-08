Torrice (FR) -Centro d’accoglienza improvvisato. Lista Assalti chiede chiarimenti

“Da un giorno all’altro un’abitazione di Torrice in Via Consolazione (ex via San Martino) è divenuta un centro di accoglienza per richiedenti asilo senza che nessuno abbia nemmeno avvertito i residenti. Ad annunciarlo Giammarco Florenzani, Marco Stirpe e Valtere Tallini della Lista Assalti Sindaco: “Non si tratta di razzismo – spiegano – ma di garantire anche ai richiedenti asilo le giuste condizioni igienico sanitarie oltre che la tranquillità ai residenti della zona. Non si possono mettere troppi richiedenti asilo in unica. Abitazione senza alcun tutor che li segua. Abbiamo richiesto al Commissario Prefettizio del Comune se ci sono le condizioni igienico sanitarie in quell’abitazione e quale è la cooperativa che gestisce il servizio di accoglienza. Va controllato inoltre se i residenti dichiarati sono poi quelli effettivi”.

comunicato stampa