Torrice – Ex Complesso Scolastico di San Mosè: Inizio dei Lavori di Demolizione e Ricostruzione

Partono i lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex complesso scolastico di San Mosè un progetto ambizioso dell’amministrazione Santangeli, che prevede la trasformazione dell’edificio in un moderno complesso immobiliare, un passo importante verso il futuro del paese.

La demolizione dell’edificio esistente è stata affidata alla ditta OR. FA. RO. SRL, mentre la ricostruzione verrà affidata dalla ditta CM COSTRUZIONI.

I lavori verranno eseguiti a norma di legge e secondo i più alti standard di sicurezza e qualità.

Il finanziamento per il miglioramento sismico era stato ottenuto dal Commissario Prefettizio, ma siccome i fondi inizialmente stanziati coprivano solo interventi destinati alle fondazioni, attualmente a rischio essendo state puntellate con delle putrelle di ferro, rimaneva la necessità di reperire ulteriori fondi per riqualificare la struttura ormai fatiscente.

Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione Santangeli, la Regione ha stanziato un ulteriore importo a beneficio degli enti che optavano per la ricostruzione di edifici completamente nuovi, importo che si è sommato ai fondi già ottenuti per il progetto originario.

Questo aumento di risorse è stato fondamentale per la decisione di demolire e ricostruire l’ex complesso scolastico, che tra l’altro è stata presa anche sulla base delle valutazioni di un team di esperti, che hanno riscontrato che l’edificio esistente è addirittura pericolante.

Il sindaco Alfonso Santangeli ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’inizio dei lavori: “Siamo orgogliosi di avviare finalmente questo importante progetto per tutta la comunità di Torrice, un complesso moderno e sicuro, in linea con le esigenze dei nostri cittadini e con le normative vigenti. La nostra amministrazione è impegnata a garantire un futuro migliore per tutti, e questo intervento ne è la prova concreta. Questo progetto non rappresenta solo un intervento edilizio, ma un simbolo della capacità della classe dirigente di Torrice di amministrare con lungimiranza e competenza. Le critiche sterili della minoranza, che non è riuscita a costruire edifici scolastici negli ultimi cinquant’anni, appaiono dunque infondate di fronte ai risultati concreti ottenuti da questa amministrazione.”

La demolizione e ricostruzione dell’ex complesso scolastico di San Mosè è un segno tangibile del progresso e dell’innovazione che Torrice sta vivendo.

COMUNICATO STAMPA