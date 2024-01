Torrice – Dissesto Idrogeologico: Un Problema Che Affligge il Paese

Grazie ai fondi ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Via Campo San Giovanni è ora una realtà tangibile, frutto del lavoro incessante dell’amministrazione Santangeli, degli addetti e dei tecnici locali.

“Il dissesto idrogeologico rappresenta da tempo una sfida significativa per Torrice, minacciando la sicurezza e la stabilità di diverse zone del comune – ha dichiarato il sindaco di Torrice Alfonso Santangeli -, tuttavia, oggi possiamo annunciare con soddisfazione che il tratto viario che è stato interessato dalla frana e che sta portando a valle il terreno impedendo il regolare transito delle auto in Via Campo San Giovanni, è ora pronto per essere riqualificato grazie agli interventi mirati finanziati dal PNRR che ammontano a circa 560.000 Euro da noi ottenuti. Sono previsti ben 90 pali di sostegno in cemento armato lungo entrambi i lati della strada, contribuendo in modo significativo alla stabilità dell’area per l’implementazione e il drenaggio delle acque, un elemento cruciale per prevenire futuri problemi idrogeologici.”

La messa in sicurezza di Via Campo San Giovanni rappresenta un passo avanti verso la ricostruzione e la riqualificazione di Torrice. Oltre a garantire la sicurezza delle infrastrutture, questo intervento contribuirà anche a preservare l’ambiente circostante, favorendo la sostenibilità e la resilienza del territorio.

Il sindaco di Torrice esprime gratitudine per il supporto del PNRR e il lavoro dei professionisti coinvolti: “Questo è un momento importante per la nostra comunità – conclude il sindaco di Torrice Alfonso Santangeli – grazie al contributo del PNRR e all’impegno dei nostri tecnici, possiamo guardare al futuro con fiducia, sapendo che stiamo costruendo una Torrice più sicura”.

COMUNICATO STAMPA