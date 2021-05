Torrice, celebrata la manifestazione in ricordo delle marocchinate

Si é svolta anche nel comune di Torrice la manifestazione in ricordo delle vittime delle marocchinate. La dichiarazione del Presidente di Gioventù Nazionale Gian Marco Crescenzi “ Mi sono fatto promotore di questa iniziativa insieme all’ANVM presieduta da Emiliano Ciotti, un sodalizio libero e indipendente che da anni raccoglie testimonianze sulle orribili violenze perpetrate nel 1943-44. Mi ritengo molto soddisfatto della buona riuscita dell’evento e ringrazio tutti i cittadini che hanno presenziato nonostante fosse un giorno infrasettimanale. L’evento é stato organizzato per sensibilizzare anche il paese di Torrice su questa vicenda, per abbattere un muro di omertà e silenzio durato 75 anni e per distogliere le istituzioni dalla miopia da cui sono state per parecchio tempo accompagnate nei confronti di questo tragico periodo storico.”

Intervenuto anche L’Avv. Giammarco Florenzani , membro di Gioventù Nazionale e Di Fratelli D’Italia. “ le manifestazione che si stanno svolgendo in tantissimi comuni sono fondamentali per la coscienza collettiva.

Le istituzioni che vietano il ricordo di queste vittime Italiane mostrano una miopia che danneggia la comunità.

Saremo una repubblica compiuta solo quando serenamente riconoscere pari dignità a tutte le vittime dell’ultima guerra.

Non si possono strappare le pagine della storia. “

COMUNICATO STAMPA