Torrice celebra il Brindisi di Fine Anno: tre anni di successi sotto la guida del Sindaco Alfonso Santangeli

Ieri sera Torrice ha vissuto un momento di grande partecipazione e festa con il tradizionale Brindisi di Fine Anno presso il ristorante “L’Antico Ruscello”. Un evento che ha riunito moltissimi cittadini, venuti non solo per scambiarsi gli auguri ma soprattutto per ascoltare il discorso di fine anno del sindaco Alfonso Santangeli, affiancato dai consiglieri e dagli assessori.

In un’atmosfera calorosa e piena di entusiasmo, il sindaco ha ricevuto numerosi applausi mentre ripercorreva i risultati raggiunti negli ultimi tre anni. “Abbiamo lavorato con impegno e visione, e oggi possiamo dire con orgoglio che Torrice è uno dei paesi più virtuosi della provincia per l’uso dei fondi del PNRR, ottenuti in proporzione al numero di abitanti. Non sono solo numeri, ma la prova concreta di quanto si possa fare per il futuro della nostra comunità”, ha dichiarato Santangeli.

Tra le opere più significative in corso due opere straordinarie:

La demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di San Mosè e la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad asilo nido comunale che sorgerà proprio affianco alla ex scuola di San Mosè pochi giorni fa il primo getto.

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione della mensa scolastica nei pressi della scuola elementare di Via Regina Elena. Questo consentirà di migliorare notevolmente i servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie.

Oltre a questi interventi, l’amministrazione ha ottenuto ulteriori finanziamenti per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nei pressi della palestra comunale.

Un altro progetto la ristrutturazione di un immobile da destinare a caserma dei Carabinieri, un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza dei cittadini i lavori partiranno a breve.

Un altro progetto di grande rilevanza è la riqualificazione dell’area mercatale in Piazza Degli Emigranti. Questa zona è stata completamente trasformata in uno spazio moderno e funzionale, dove da poco è stato rifatto il manto stradale bituminoso e sono state installate le telecamere di videosorveglianza.

La nuova area fitness all’aperto dedicata al “Calisthenics”. Quest’area unica nel suo genere rappresenta un’innovazione nel panorama della socialità delle strutture sportive locali, promuovendo uno stile di vita sano tra i cittadini.

Anche la sicurezza della Chiesa del Santuario della Santissima Trinità è stata potenziata con l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

La sicurezza del territorio è stata una priorità, con interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Via Campo San Giovanni, Via Catigno e Via Fontanelle. Questi lavori sono essenziali per prevenire frane e garantire la stabilità del suolo, proteggendo le abitazioni e le infrastrutture locali.

Allo stesso tempo, i lavori per lo svincolo di Selva Piana, un tratto di strada che necessitava urgentemente di interventi per reggere il tratto franoso e garantire la sicurezza stradale.

Nel campo dell’istruzione, l’amministrazione ha potenziato la connessione internet presso la Scuola Guido Marini, essenziale per supportare l’educazione digitale.

La tecnologia ha un ruolo centrale nei piani dell’amministrazione, con l’installazione di una rete di fibra ottica in quasi tutte le zone del paese.

Inoltre, l’amministrazione ha dato un nuovo volto alla Zona San Filippo, migliorando l’illuminazione pubblica nelle aree adiacenti all’Eurospin e altre attività commerciali, e lungo la direttrice verso il Conad e nella zona Colle Melocce. Questi interventi non solo migliorano la visibilità e la sicurezza stradale.

L’ampliamento dell’isola ecologica e l’introduzione del “Mangiaplastica” nelle vicinanze delle scuole.

Da non dimenticare dopo svariati anni l’apertura della palestra comunale con il potenziamento delle attività sportive una rivoluzione per i bambini e ragazzi torriciani, queste sono altre testimonianze dell’impegno costante verso una comunità più vivace e sostenibile. Proprio in questi giorni sono stati affidati lavori per 50 mila euro sempre per la palestra comunale per la costruzione delle tribune per gli spettatori, la costruzioni dei servizi igienici ed altri servizi essenziali.

Il cambio della caldaia dopo 50 anni e l’allaccio al metano, l’apertura della sala consiliare in un edificio rimasto inutilizzato per anni.

La disponibilità della struttura di Casal Patronoper il campo estivo, realizzato in collaborazione con le associazioni locali, sottolinea l’importanza di sinergie positive per il bene della comunità.

Non per ultimo si sono fatte le prove di carico da parte di Acea per sbloccare la condotta fognaria che parte da Sant’Antonio a San Mosè e si è visto che l’ultimo tratto eseguito male non ha le giuste pendenze, già ci siamo attivati per capire come risolvere il problema

In trent’anni, Torrice non aveva mai visto una tale mole di lavori e investimenti. L’amministrazione Santangeli ha saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, dimostrando che con impegno e dedizione è possibile realizzare grandi cose.

Grazie alla visione del sindaco Santangeli e alla sua capacità di concretizzare i progetti, il futuro di Torrice appare più luminoso che mai.

Il sindaco Alfonso Santangeli ha dichiarato: “Questi risultati sono frutto di un lavoro di un’amministrazione che ha sempre messo al primo posto le esigenze dei cittadini. Ogni progetto realizzato, ogni intervento concluso, rappresenta un passo avanti verso un paese più sicuro, moderno e vivibile. Non ci fermeremo qui: continueremo a lavorare con la stessa dedizione per garantire a Torrice un futuro ancora più prospero e innovativo. La fiducia che ci avete accordato è il nostro principale motore e, guardando a ciò che abbiamo realizzato, posso dire con orgoglio che stiamo costruendo un paese migliore per tutti.”

Il brindisi si è concluso con un caloroso augurio di Buon Anno, con la speranza che il 2025 continui a portare nuovi traguardi e successi per Torrice.