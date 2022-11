Torrice – Caos Tari, uffici chiusi e telefoni che squillano a vuoto. L’opposizione chiede chiarimenti

Il gruppo consiliare NOI PER TORRICE da sempre vicino alla cittadinanza non può che segnalare e constatare il totale CAOS in cui versa da mesi il Comune di Torrice.

Infatti, numerosi cittadini che si recano in comune per avere chiarimenti sulle bollette Tari 2022 trovano gli uffici DESERTI, e le loro richieste vengono procrastinate a date da definire, che vanno oltre il mese, per non parlare di coloro che chiamano e i telefoni squillano a vuoto per ore senza risposta.

Come gruppo abbiamo constatato personalmente che l’ufficio finanziario e tributi è vuoto, che fine ha fatto di nuovo la Responsabile?

Come mai il Segretario Comunale non risulta più presente in Comune?

Il disastro politico dell’amministrazione si sta trasformando in un DISASTRO AMMINISTRATIVO a discapito della cittadinanza ed è legittimo chiedersi come può un ente pubblico ridursi in queste condizioni.

Il Sindaco e la sua maggioranza dovrebbero interrogarsi sul DISASTRO e il BARATRO in cui hanno condotto il Comune in 13 mesi di amministrazione, ma la superbia e la smania di potere li sta accecando e non sembra esserci soluzione NÉ FINANZIARIA NÉ AMMINISTRATIVA a quello che sono stati in grado di fare.

A nome di tutta la cittadinanza chiediamo LE DIMISSIONI IMMEDIATE L’INTERVENTO DEGLI ORGANI PREPOSTI A RISTABILIRE IL NORMALE ANDAMENTO DEL NOSTRO ENTE.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

COMUNICATO STAMPA

Correlati