Torrice, Avis lascia ancora una volta il segno

Ancora una volta la solidarietà fa tappa a Torrice.

Straordinario successo quello di Avis Torrice che nella giornata del 25 Aprile presso l’alberata di Torrice ha centrato l’obiettivo della raccolta fondi in favore della ricerca in collaborazione con Telethon.

Un’iniziativa che ha saputo coinvolgere la popolazione Torriciana, in una delle molteplici iniziative organizzate dal nuovo gruppo Dirigente dell’associazione Avis guidate dal Presidente Candido Citti.

Ulteriore tassello per la continua crescita del già folto gruppo di volontari all’interno della piccola cittadina di Torrice, che sicuramente si confermano motivo di​ orgoglio anche per tutta la Provincia di Frosinone.

Si ringraziano tutti gli intervenuti all’evento e tutti coloro che supportano le varie iniziative.

Avis Torrice ancora una volta rivolge il proprio sostegno a tutti i gruppi associativi del territorio Torriciano, perché l’unione fa la forza!

L’unico obiettivo sarà quello di coinvolgere quanti più giovani possibili a far parte della vita associativa, quella vita rivolta al prossimo nell’interesse comune.

Continuate a seguire le varie inizative sulla pagina Facebook avistorrice e magari lasciate un like.

#avistorriceodv

COMUNICATO STAMPA

