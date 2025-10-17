Torrice: approvata la delibera (la prima in provincia) di sostegno alla ZES presentata dal consigliere Florenzani

Il Consiglio Comunale di Torrice è stato il primo della provincia di Frosinone ad approvare una delibera di sostegno affinché le province di Frosinone e Latina vengano incluse nella Zona Economica Speciale (ZES), come richiesto da un emendamento presentato dal senatore Claudio Fazzone.

L’emendamento è stato proposto dal consigliere comunale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), Giammarco Florenzani, che ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime del provvedimento.

«Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale di Torrice, Maurizio Fiacco, per aver integrato l’ordine del giorno con la mia proposta di delibera – ha dichiarato Florenzani – e tutti i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione per aver votato favorevolmente».

Il provvedimento rappresenta un passo importante nel percorso di lotta che intende portare le province di Frosinone e Latina all’interno della ZES favorendo agevolazioni e investimenti nelle aree interessate.

Florenzani ha infine rivolto un invito agli altri amministratori locali: “Torrice ha aperto la strada, ora mi auguro che anche gli altri comuni del basso Lazio seguano l’esempio e approvino analoghe delibere di sostegno”.