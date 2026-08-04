Torrice, approvata in Consiglio la “Rottamazione Quinquies”: l’iniziativa del gruppo di opposizione “Noi per Torrice” diventa realtà

I fatti contano più delle parole. Nella seduta del Consiglio Comunale svoltasi lo scorso 29 luglio, è stata ufficialmente approvata l’adesione del Comune di Torrice alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Una misura di fondamentale importanza per l’intera comunità, nata e portata in aula su esclusiva iniziativa del gruppo consiliare di opposizione “Noi per Torrice”.

​Grazie alla proposta avanzata dal gruppo di minoranza, i cittadini di Torrice avranno l’opportunità concreta di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, accedendo alle agevolazioni previste senza rimanere penalizzati o esclusi da un beneficio reale ed effettivo.

​«Se non avessimo assunto noi questa iniziativa con la dovuta prontezza e competenza, i cittadini di Torrice sarebbero stati privati di un’occasione decisiva», fanno sapere dal gruppo Noi per Torrice.

«Ancora una volta dimostriamo che la nostra è un’opposizione responsabile, fatta di lavoro, impegno e risultati concreti, lontana dalle polemiche sterili. La maggioranza ha dovuto semplicemente prendere atto della bontà del nostro testo e approvarlo in Aula nell’interesse generale».

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Il gruppo consiliare ribadisce così la propria linea d’azione politica, incentrata sulla centralità dei bisogni del territorio: «Le battaglie si vincono con la determinazione e i risultati si ottengono con i fatti. Continueremo a lavorare con la stessa competenza e dedizione per garantire tutela e sviluppo a tutta la comunità. Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei cittadini».

In foto il gruppo consiliare Noi per Torrice