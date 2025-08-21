TORRICE: ANNULLATA MARATONINA D’AUTUNNO PER VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nota i membri del gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini, Giammarco Florenzani e Marco Stirpe.

Il Sindaco modifichi la sua decisione, il Parroco interceda.

“Abbiamo appreso dall’Asd Torrice Runners che è stata annullata la maratonina d’Autunno prevista per la prima domenica di Settembre.

L’associazione comunica che avrebbe fatto richiesta all’ente da molti mesi e che solo in questi giorni l’Ente avrebbe risposto che per quelle date è previsto già un evento nell’ambito dei festeggiamenti per i patroni San Sebastiano e San Rocco ( del quale non risulta pubblicità o programmazione).

Questo episodio ci sembra l’ennesimo atto di arroganza politica di chi pensa di occupare una poltrona per Comandare e non per Amministrare.

Gli eventi culturali e sportivi non c’entrano nulla con la politica, coinvolgono con gioia tutta la nostra Comunità che si è sempre ritrovata in Piazza e nelle strade a prescindere dagli eventuali colori politici.

Questa deriva non può essere accettata.

Invitiamo il Sindaco Santangeli, anche in qualità di Presidente del Comitato Festeggiamenti, a rivedere la sua decisione, evitare questa figuraccia all’ente agli occhi del mondo sportivo podistico e permettere la realizzazione dell’evento visto che tutti gli anni il calendario delle feste ( ancora non noto ) è stato adattato all’organizzazione di questa manifestazione.

Invitiamo il Parroco Don Giacinto Mancini, in qualità di massima Autorità religiosa responsabile dei Festeggiamenti di San Sebastiano e San Rocco, ad intercedere con il comitato festeggiamenti e quindi con il Sindaco, affinché venga salvaguardato il lavoro della Asd Torrice Runners e venga modificato il calendario festeggiamenti, peraltro ancora non pubblicato, al fine di permettere la realizzazione della Maratonina D’Autunno”.

Dichiarano in una nota i membri del gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini, Giammarco Florenzani e Marco Stirpe.