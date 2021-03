Tornano le Uova di Pasqua dell’AIL contro Leucemie, linfomi e mieloma il 19, 20 e 21 marzo

Il 19, 20 e 21 marzo tornano le Uova di Pasqua dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è giunta alla sua 28° edizione. Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all’impegno delle 82 sezioni provinciali e degli oltre 20.000 volontari che offriranno, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo dell’Associazione.

A causa della pandemia, l’Associazione non potrà garantire lo svolgimento della manifestazione in tutte le piazze d’Italia.

Per scoprire dove trovare le Uova di Pasqua AIL nella propria città, se in piazza o attraverso altre modalità, visitare il sito www.ail.it e rivolgersi alla sezione provinciale più vicina delle 82 sezioni AIL in tutta Italia, o chiamare il numero 06 7038 6013.

La manifestazione ha permesso nel corso degli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a informare sui progressi medico-scientifici nel campo dei tumori del sangue.

I fondi raccolti grazie alle Uova di Pasqua AIL saranno impiegati per:

sostenere la ricerca scientifica con 221 progetti di ricerca in tutta Italia;

con 221 progetti di ricerca in tutta Italia; collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini. Sono 36 le sezioni provinciali AIL che erogano il servizio per gli adulti e 21 quelle che hanno attivato il servizio pediatrico, con 2.826 pazienti seguiti ogni anno e 43.249 accessi effettuati;

Sono 36 le sezioni provinciali AIL che erogano il servizio per gli adulti e 21 quelle che hanno attivato il servizio pediatrico, con 2.826 pazienti seguiti ogni anno e 43.249 accessi effettuati; sostenere le case alloggio AIL , strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Sono 37 le sezioni provinciali che offrono il servizio, con 73 case alloggio e 3.772 persone ospitate in un anno;

, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Sono 37 le sezioni provinciali che offrono il servizio, con 73 case alloggio e 3.772 persone ospitate in un anno; supportare il funzionamento di 136 Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca;

e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; finanziare 27.770 servizi socio-assistenziali ogni anno;

ogni anno; promuoverela formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

AIL da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici e a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue; oggi l’AIL è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore della gente e sul territorio nazionale con le sue 82 sezioni provinciali. Una grande storia costruita giorno dopo giorno, che è stata protagonista e testimone dello sviluppo dell’Ematologia italiana. I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici.

Questo però non basta, è necessario proseguire su questa strada per rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più curabili.

L’iniziativa verrà realizzata grazie al contributo di migliaia di volontari

che rappresentano per AIL il patrimonio più prezioso

e all’efficace opera delle sue 82 sezioni provinciali.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti gli organi di informazione

che danno da sempre voce alla manifestazione

