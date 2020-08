Tornano le Giornate Ecologiche di Formia, appuntamento il 9 agosto presso il Quadrivio – Monte Redentore

Nell’ambito delle Giornate Ecologiche, torna domenica 9 agosto, l’appuntamento in montagna presso il Quadrivio; tale appuntamento permetterà anche ai proprietari delle abitazioni in montagna di potersi disfare degli oggetti ingombranti. Dopo il successo dello scorso anno l’isola ecologica itinerante torna sul Redentore prima della festività di Ferragosto, un segnale importante per supportare anche chi abita e vive la montagna e un invito al corretto smaltimento dei rifiuti al fine di evitare gli abbandoni.

Dalle ore 08.30 alle 12.30 gli operatori della Formia Rifiuti Zero, i volontari del Ver sud Pontino Formia Protezione Civile e le associazioni “Fare Verde” e “Mamurra” saranno a completa disposizione della cittadinanza per fornire informazioni utili e dettagliate sulla raccolta differenziata.

Si potranno conferire gratuitamente: rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche, toner e farmaci scaduti esibendo il modulo Tari 2019.

Il corretto smaltimento permette la dovuta cura verso l’ambiente e il rispetto del territorio.

COMUNICATO STAMPA