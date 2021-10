Tornano a circolare i treni sulla Roma – Napoli, via Formia

Tornano a circolare i treni da domani mattina, venerdì 8 ottobre, tra Roma e Latina, sulla Roma – Napoli (via Formia), e sulla Roma – Nettuno. Su entrambe le linee la circolazione dei treni era sospesa dallo scorso 5 ottobre per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola.Da domani 8 ottobre sarà quindi ripristinata l’offerta commerciale ordinaria di Trenitalia. Gli impianti della stazione di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità e questo potrebbe determinare qualche rallentamento. In ogni caso è previsto un presidio dei tecnici di RFI per un pronto intervento nel caso di necessità.Tutte le informazioni di dettaglio sono aggiornate costantemente nella sezione Infomobilità dei canali di RFI e Trenitalia.

comunicato stampa – foto archivio