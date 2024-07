TORNA “SPORT IN COMUNE”. Dal 12 al 28 luglio 20 esibizioni sportive in città

È stata presentata questa settimana la terza edizione della rassegna “Sport in Comune” a Cisterna di Latina.

La rassegna partirà venerdì 12 luglio e proseguirà fino al 28 luglio con ben 20 esibizioni sportive che animeranno le piazze ed alcuni impianti sportivi del centro città.

A presentare il calendario di appuntamenti e le novità di questa edizione sono stati il sindaco Valentino Mantini e l’assessora allo Sport Gaetana Capasso, alla presenza di vari rappresentanti delle società sportive partecipanti alla manifestazione.

«Lo sport è un diritto di tutti e un arricchimento per la società intera e per la nostra comunità – ha detto Mantini -. Attraverso lo sport si fa vera integrazione e si trasmettono valori importanti».

«Sono contenta – ha detto l’assessora Capasso – che un’iniziativa che ho ideato come rappresentante dell’Osservatorio Provinciale per lo Sport, sia diventata un appuntamento della programmazione comunale estiva. Lo sport è importante e l’obiettivo è quello di far conoscere e promuovere le tante società che operano sul territorio affinché facciano rete e avvicinino quante più persone alla pratica sportiva. Ringrazio dunque l’amministrazione comunale che sin dall’inizio ha sostenuto questa iniziativa e le numerose società sportive che hanno aderito».

Questo il calendario degli appuntamenti di “Sport in Comune 2024”:

📌 12 luglio

ore 21.00 (Piazza Saffi) ASD Ginnastica Astrea.

📌 14 luglio

ore 18.00 (Piazza XIX Marzo) Rugby Cisterna Kiwi;

ore 19:00 (Piazza A.Savoia) ASD Bufali American Football.

📌 20 luglio

ore 18.00 (Largo S.Pellico) Rugby Cisterna Kiwi;

ore 19.00 (Piazza A.Saffi) ASD Doganella Calcio.

📌 21 luglio

ore 20.30 (Piazza Saffi) ASD Cisterna Calcio;

ore 21.00 (Piazza SS. Pietro e Paolo) VRG Rythmikis.

📌 26 luglio

ore 16.00 (Campi sportivi Plinio – via 1° Maggio) Nuova Futura.

📌 27 luglio

ore 16.00 (Campi sportivi Plinio), Nuova Futura;

ore 20.30 (Piazza XIX Marzo) ASD Cisterna Lady;

ore 21.30 (Piazza XIX Marzo) ASD Conit Calcio a 5;

ore 21.30 (Piazza Saffi) ASD Hot Feet;

ore 21.30 (Piazza Savoia) Bodylab ASD;

ore 23.00 (Campi sportivi Plinio) Nuova Futura.

📌 28 luglio

ore 16.00 (Piazza XIX Marzo) ASD Arcieri delle Torri;

ore 18.00 (Campi sportivi Plinio), ASD Doganella Calcio;

ore 19.00 (Piazza Savoia), ASD Bufali American Football,

ore 20.00 (Piazza XIX Marzo) ASD Arcieri delle Torri;

ore 21.00 (Campi sportivi Plinio) ASD Doganella Calcio.

