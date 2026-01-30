Torna Oltre Roma dal 30 al 31 marzo 2026: con la terza edizione cambia location e si apre al mondo beverage

L’evento che riunisce i produttori delle province di Frosinone e Latina si presenta con una proposta ampliata che apre anche a birre, liquori e distillati e sceglie una nuova cornice d’eccezione: il Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Due giorni tra degustazioni, incontri d’affari e turismo esperienziale per raccontare il Lazio che guarda ai mercati internazionali.

Oltre Roma, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare, torna con una terza edizione che alza l’asticella e amplia il proprio format: il 30 e 31 marzo la manifestazione approda al Castello Boncompagni Viscogliosi, uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, trasformando il borgo di Isola del Liri in un palcoscenico d’eccezione per il mondo del beverage. L’evento rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per la promozione internazionale delle eccellenze locali e dell’identità territoriale, affiancando al vino anche birre artigianali, liquori e distillati.

Dopo i numeri in crescita registrati nell’edizione 2025, Oltre Roma Wine, Beer & Spirits torna con una visione ancora più ampia: creare connessioni tra produttori, buyer e operatori nazionali e internazionali, valorizzando il sud del Lazio come terra dalla forte vocazione produttiva, ricca di storia, paesaggi e tradizioni, capace di attrarre un turismo attento alla qualità e all’autenticità.

OLTRE ROMA WINE, BEER & SPIRITS 2026: UN PROGETTO CHE CRESCE

Degustazioni professionali e incontri d’affari saranno il cuore pulsante della manifestazione, in programma lunedì 30 e martedì 31 marzo 2026, dalle 10.30 alle 18.00, pensata come un vero hub di networking per i produttori delle province di Frosinone e Latina e per il pubblico professionale composto da importatori, distributori e ristoratori italiani nel mondo, operatori del settore Ho.Re.Ca, enoteche, giornalisti italiani e internazionali specializzati e associazioni di settore. Un format che punta a rafforzare le relazioni commerciali e a creare nuove opportunità di business, valorizzando al tempo stesso l’enoturismo come motore strategico per la crescita economica delle aziende e dei territori.

L’edizione 2026 segna un passaggio chiave per l’evento: accanto al vino – in tutte le sue espressioni, dal convenzionale al biologico e biodinamico – entrano ufficialmente in scena anche birre, liquori e distillati, ampliando l’orizzonte della manifestazione e arricchendo l’offerta complessiva, intercettando nuovi mercati e nuove tendenze di consumo. Un’evoluzione che riflette la crescita del progetto Oltre Roma come brand territoriale, capace di raccontare la pluralità produttiva del Lazio e di costruire un’offerta integrata che unisce identità, valore produttivo e visione internazionale.

La manifestazione è organizzata dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare in collaborazione con la Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della provincia di Latina, la Strada del Vino Cesanese, il Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio DOCG, il Consorzio di Tutela Cabernet di Atina DOP e il Consorzio di Tutela Cori DOC, a conferma di una rete territoriale sempre più strutturata e orientata alla promozione condivisa, che consolida Oltre Roma Wine, Beer & Spirits come appuntamento di riferimento per il mondo del beverage nel Centro Italia.

ISOLA DEL LIRI E CASTELLO BONCOMPAGNI VISCOGLIOSI: IL PALCOSCENICO DELLA TERZA EDIZIONE

A ospitare l’edizione 2026 sarà Isola del Liri, in provincia di Frosinone, uno dei borghi più suggestivi del Lazio per il suo legame unico tra architettura e natura. Il centro storico si sviluppa attorno al fiume Liri, che qui regala uno spettacolo raro al mondo, con due cascate che precipitano direttamente all’interno del tessuto urbano – la Cascata Verticale e la Cascata del Volcatoio – elementi identitari del paesaggio cittadino e simbolo della località.

A dominare questo scenario è il Castello Boncompagni Viscogliosi, uno dei complessi architettonici più importanti della provincia, di origini medievali, costruito su una rupe naturale che si affaccia direttamente sulle acque del fiume. Gli spazi interni ed esterni raccontano secoli di storia: la grande sala affrescata con decorazioni originali di fine Cinquecento, soffitti alti, pavimenti e arredi storici, ampie finestre aperte sul paesaggio circostante. All’esterno, il parco con giardino pensile affacciato sulle cascate e la Cappella della Madonna delle Grazie – edificata nel Settecento e custode di un affresco trecentesco – completano un percorso che intreccia arte, storia e natura.

Questo contesto offre a Oltre Roma Wine, Beer & Spirits un ambiente naturale e monumentale di grande impatto, dove promozione delle aziende laziali e attrattività turistica regionale si incontrano.