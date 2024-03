Torna L’uovo della gioventù l’iniziativa di Gioventù Nazionale Arce che si terrà la domenica delle Palme in piazza Umberto I

“Siamo sempre ben attenti ad iniziative sociali di simile spessore – spiega Armando Conte Presidente Provinciale di GN – donare un uovo pasquale ai bambini a ridosso della Pasqua è un piccolo gesto che può riempire di gioia i più piccoli. Vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza alla popolazione che giornalmente ci sostiene e contribuisce alle nostre attività promosse in tutto il territorio provinciale. Complimenti al circolo di GN Arce per questa iniziativa ed un grazie a tutti i militanti che si mettono a disposizione per questo bellissimo progetto solidale”.

“Con l’avvento della primavera e l’avvicinarci alla santa Pasqua – spiega Bernardo Caparrelli Presidente di GN Arce – e dato l’attaccamento al nostro Comune e alle tradizioni, abbiamo deciso di regalare un sorriso ai più piccoli adoperandoci con tale iniziativa. Sono fiero dei ragazzi di GN Arce e sono sicuro che questa iniziativa avrà un’ottima riuscita e sarà molto partecipata. Aspettiamo tutti i bimbi e le bimbe sotto il nostro gazebo

“Iniziative del genere dimostrano quanto il movimento giovanile sia vicino a tutta la popolazione.” -Spiega Rocco Marzilli, dirigente Regionale di GN “In un momento teso e difficile, con la guerra alle porte d’Europa e nel cuore del medio oriente, regalare qualche minuto di spensieratezza e gioia alla nostra popolazione provata da tante difficoltà è per noi motivo di orgoglio e slancio a continuare una tradizione di GN Arce ormai consolidata anche per gli anni a venire”

COMUNICATO STAMPA