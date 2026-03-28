Torna l’ora legale: stanotte lancette avanti, un’ora di sonno in meno ma più luce e risparmio

Nella notte tra sabato e domenica torna l’ora legale. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate in avanti di un’ora: alle 2 si passerà direttamente alle 3. Un cambiamento che, rispetto al 2025, arriva con un giorno di anticipo.Il passaggio comporterà la perdita di un’ora di sonno, ma porterà con sé giornate più luminose e serate più lunghe. Un effetto che molti percepiscono anche sul piano dell’umore, grazie alla maggiore esposizione alla luce naturale e alla possibilità di trascorrere più tempo all’aperto.

L’ora legale, oltre ai benefici sulla qualità della vita, ha anche un impatto sul fronte energetico. Con più luce nelle ore serali, infatti, si riduce il ricorso all’illuminazione artificiale, contribuendo al contenimento dei consumi elettrici. Come ormai accade da anni, gran parte dei dispositivi digitali – smartphone, computer e orologi smart – aggiorneranno automaticamente l’orario. Chi utilizza ancora orologi analogici dovrà invece ricordarsi di spostare manualmente le lancette.

Il ritorno all’ora solare è previsto, come da calendario, nell’ultima domenica di ottobre. Fino ad allora, le giornate si allungheranno progressivamente, accompagnando l’arrivo della primavera e, tra poche settimane, dell’estate.