Torna la paura dei furti nel Sorano e Broccostella

T­ra Sora e Broccostella sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine che chiamate da cittadini che hanno subito il furto, si parla di ladri che scappano sui tetti messi in fuga dalle sirene delle forze dell’ordine. La situazione va avanti da qualche giorno, molte case sono state interessate da spiacevoli visite sia attività commerciali che abitazioni private sparse sul territorio, da Arpino a Broccostella, da Castelliri a Sora. L’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto lo scorso fine settimana ai danni di una villetta di via Cellaro, a Sora.I residenti, temendo il ritorno dell’allarme generale del 2019, troppo spesso presa di mira dai ladri favoriti dalle vie di fuga assicurate dalla vicina campagna e dai binari della ferrovia Sora-Avezzano-Roccasecca, già in passato utilizzata dai malviventi per dileguarsi. Topi d’appartamento che tolgono il sonno ai residenti e riescono a fare il loro grasso bottino.

Foto archivio