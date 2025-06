Torna la Notte Bianca dello Sport ad Alatri: appuntamento il 13 giugno nel centro storico

Un pomeriggio e una serata tra sport, salute, divertimento e socializzazione

L’Amministrazione Comunale di Alatri, tramite l’Assessorato allo Sport guidato dall’assessore Gianni Padovani, è lieta di annunciare l’edizione 2025 della Notte Bianca dello Sport, che si terrà venerdì 13 giugno nel suggestivo scenario del centro storico cittadino.

Un appuntamento ormai atteso da tutta la comunità, che vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive locali, pronte ad animare le vie e la piazza con dimostrazioni, esibizioni, laboratori, giochi e prove aperte a grandi e piccoli. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’attività fisica, il benessere, l’inclusione e la socialità, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati di ogni età.

L’edizione di quest’anno si arricchisce inoltre della partecipazione dell’Unità di Strada del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) della ASL di Frosinone, che ha manifestato la propria disponibilità a prendere parte all’evento con un gazebo informativo, nell’ambito delle attività di prevenzione, promozione della salute e riduzione del rischio.

L’équipe sarà presente durante la manifestazione con attività di informazione, ascolto e orientamento rivolte in particolare ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle dipendenze, della salute mentale e dei comportamenti responsabili. Il Servizio sarà inoltre a disposizione per distribuire materiale educativo e fornire supporto alle persone in condizioni di vulnerabilità.

Vi aspettiamo il 13 giugno dalle ore 17:00 ad Alatri per un lungo pomeriggio all’insegna dello sport, del benessere e della partecipazione attiva.