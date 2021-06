Torna la grande musica dal vivo con “Provincia Creativa”

Ci lasciamo alle spalle mesi difficili per la cultura e lo spettacolo, ma che la Provincia di Frosinone – guidata dal presidente Antonio Pompeo – aveva immaginato di illuminare e animare ugualmente, con la grande musica e con l’arte. Lo aveva fatto da subito e in grande stile, come ci ha abituati da anni. Con ospiti d’eccezione, non ultimo il maestro Uto Ughi, che proprio nell’Aula Consiliare ha ricevuto un riconoscimento alla carriera.

Non solo, la Provincia di Frosinone è stato il primo Ente pubblico in Italia a trasmettere eventi in streaming web, tv e forse anche per il numero di appuntamenti realizzati, nel pieno della pandemia. Decine di appuntamenti con protagonisti indiscussi il territorio, la musica e la creatività, nel format ‘Provincia Creativa’, ideato dal vicepresidente e delegato alla Cultura Luigi Vacana. Dal Palazzo del Governo, lo scorso anno in occasione della Festa della Repubblica, ai centri più piccoli del territorio, che hanno visto ospitare meravigliosi concerti a Natale, Capodanno, Epifania, ma anche nelle giornate del Venerdì Santo e di Pasquetta.

Un tour finora virtuale alla scoperta delle eccellenze e delle meraviglie della provincia, che da domenica 20 giugno 2021 si terrà alla presenza del pubblico. Il primo appuntamento, che di fatto segna l’avvio delle iniziative estive, andrà in scena dall’incantevole cornice delle Gole del Melfa a Roccasecca. A organizzarlo, insieme all’Ente di Piazza Gramsci, l’Associazione “Pama”, con la collaborazione del Comune di Roccasecca.

“Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con le associazioni del territorio – dichiarano in una nota Pompeo e Vacana – stiamo riuscendo a programmare iniziative con la presenza del pubblico. Omaggiamo attraverso le nostre eccellenze, anche in campo musicale – quale è l’Orchestra da Camera di Frosinone – il maestro Ennio Morricone, uno dei figli più illustri di questo territorio. Le migliaia di visualizzazioni registrate da ‘Provincia Creativa’ – proseguono – ci dimostrano come le bellezze del nostro territorio siano degli attrattori unici da valorizzare. Proprio come sta facendo la Provincia da tempo, esaltando queste location attraverso la cultura. Se a tutto questo aggiungiamo le musiche di un genio assoluto, quale Ennio Morricone, trasferendole nelle Gole del Melfa, c’è davvero di che emozionarsi”.

La presentazione dell’evento è affidata all’etnomusicologo Maurizio Agamennone, insieme a Cristiana Martini e Patrizia Delli Colli. Con loro i solisti Fabrizio e Luigi Bartolini, Valentino Catallo, Manuel Caruso, Alessandro Minci, Maurizio Turriziani.

Finalmente si torna nelle piazze reali, non più solo quelle virtuali: visto il successo ottenuto finora, c’è davvero da immaginare il tutto esaurito. Appuntamento domenica 20 giugno, ore 11, a Roccasecca, in località Ponte dello Spirito Santo.

Informazioni e prenotazioni info@pama.roccasecca.it tel 327.7440562.