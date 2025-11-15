Torna la “Corsa dei Quartieri Città di Cisterna”: tutti in pista per le strade del centro

Torna domenica 16 novembre la gara podistica non competitiva “Corsa dei Quartieri Città di Cisterna” che animerà il centro cittadino. Sono circa 60 gli iscritti di questa edizione, organizzata dal Comune di Cisterna con il patrocinio della Provincia, che prenderà il via alle ore 16 in corso della Repubblica proseguendo lungo via Quattro Giornate di Napoli per poi tornare indietro.

Lungo questo percorso si sfideranno sei squadre in rappresentanza dei quartieri: Mondo Disabili Future, Le Castella, Franceschetti, Atletica Cisterna Vecchia, Guglielmo Marconi e Prato Cesarino. Questo pomeriggio presso l’aula consiliare del Comune l’assessore allo sport Gaetana Capasso ha consegnato agli atleti le maglie da indossare nella competizione di domenica.

«Questo evento nato nel 2022 – ha spiegato l’assessore– è diventato una vera e propria festa di identità cittadina. Una competizione che incarna tutti i valori dello sport, tra i quali l’inclusione. La vera sfida – ha concluso – non è vincere ma partecipare».

Ogni squadra è composta da sei atleti ciascuno dei quali percorrerà due giri da 500 metri, per un totale di 1.000 metri per squadra. Il passaggio del testimone avverrà sotto gli archi gonfiabili allestiti per l’occasione, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della gara.

Al termine della corsa, la squadra con il miglior tempo complessivo riceverà in consegna il Trofeo della Corsa dei Quartieri, che sarà custodito per un anno e simbolicamente restituito nell’edizione successiva.

L’evento è promosso dal Comune di Cisterna e gode del patrocinio della Provincia di Latina.