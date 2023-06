Torna in gran stile l’Alta Moda ad Isola del Liri

Sono Antonio Gentile Direttore Artistico della Oxmediavfx , agenzia di Moda e Spettacolo.

Gli eventi in calendario saranno tre.

Il 23 giugno 2023 a San Giorgio a Liri. Fr

Il 22 luglio 2023 a Isola del Liri ( Fr) Miss

Il 23 luglio 2023 a isola del Liri. (Fr) Moda

Nel contesto la Oxmediavfx agenzia di Moda è lieta di presentare le tre giornate di Alta Moda, la prima a San Giorgio a Liri il 23 giugno 2023 come casting per una prima tappa di Miss Stelle Sotto la Cascata 2023 che si terrà presso il centro estetico Merienne sulla strada provinciale per il mare al km 11,400 a San Giorgio a Liri (Fr).

Le altre due tappe saranno presentate nel comune di Isola del Liri ( Fr), in Piazza XX Settembre alle falde della Cascata e inserite nel calendario eventi dell’amministrazione comunale come “Estate Isolana”.

Il giorno 22 luglio 2023 sarà presentata la kermesse dedicata al concorso regionale “Miss Stelle Sotto la Cascata 2023”, undicesima edizione, nonché finale regionale, il concorso di Bellezza è abbinato alla finale nazionale di Venere d’Italia.

Le candidate saranno 25/26 e le selezionate potranno accedere direttamente alla finale nazionale sulla costiera Sorrentina.

La kermesse sarà svolta nella Piazza XX Settembre, la più prestigiosa e bella del paese, perché ha come sfondo la Cascata unica in tutta Europa ed unica ad attraversare la città di Isola del Liri.

Il 23 luglio 2023 invece ci sarà un evento di presigio sempre dedicato all’Alta Moda, denominato “Moda Città della Cascata 2023”. Il concorso nazionale è stato creato per Stilisti Emergenti e Design ed è stato stato previsto un bando di partecipazione per ammissione.

Presidente di giuria Luigi Auletta Presidente di Impero Couture brand di fama internazionale e l’ex Senatore Antonio Razzi, e molto probabilmente il Presidente della casa del cavallino rosso. Piero Ferrari, tanti ospiti d’onore canori tra cui lo Chef cantante William Imola che presenterà il suo ultimo lavoro discografico e altri personaggi della moda e dello spettacolo.

Miss Stelle Sotto la Cascata gestito da Oxmediavfx Agenzia è un brand all’interno del quale si possono promuovere e valorizzare marchi affermati, stilisti emergenti, piccole e medie aziende manifatturiere e artigiane che testimoniano l’eccellenza della produzione e della creatività sartoriale e artistica,ma soprattutto un brand di piccole e medie imprese.

I media partner dell’evento sono :

tele1sora.it e Liri TV, Radio Bellezza Italiana.it , blablablatelevision.it , 110 radio del gruppo editoriale e network 7va.it

Partecipare al concorso sia come candidata a Miss oppure come stilista, sarà un’occasione unica per presentarsi, attraverso i nostri canali social, ad una vasta platea di potenziali clienti e consumatori, beneficiando così di ritorni pubblicitari e di una forte immagine.

Tutte le Aziende che saranno media partner o sponsor godranno di un ruolo assolutamente esclusivo e speciale all’interno dell’evento, il brand sarà legato in tutte le fasi e accompagnerà lo sviluppo del progetto fino alla sua realizzazione e nei giorni dopo l’evento.

Presenza del logo aziendale accanto a quello degli organizzatori e delle istituzioni, sui canali dedicati all’evento, comunicati stampa; post dedicati sui social network; ledwall, rollup, fondale, video ufficiale dell’evento e interviste in esclusiva, con car vela 6×3 itinerante sul territorio della Ciociaria.

Un cartellone pubblicitario 4×2 con logo vostro, che sarà messo sul tratto di Casilina tra Aquino e Piedimonte San Germano.

Lo staff dell’organizzazione comprende persone qualificate che saranno attesa dare tutta la loro professionalità. L’organizzazione sarà Giovanna di Pucchio nella figura di. Event Wedding Planner, le modelle e le candidate a Venere d’Italia saranno affidate alla scuola di portamento di Alessia Di Domenico.

Mua di CPO corso di portamento official e consulenti di immagine :

Ylenia Caringi e Martina Caringi.

La fotografia e è stata data al fotografo Roberto Capobianco,

Sara Marchione assistente alle luci.

Trucco e parrucco sono curati dalla hair style Paola Serapiglia e nel suo staff c’è anche la makeup artist Stefania Serapiglia che cureranno con attenzione la bellezza delle modelle professioniste e delle candidate a Miss.

Un grazie al centro estetico Merienne per il trucco e parrucco dell’evento del 23 giugno e per la sua ospitalità.

Il Service audio, luci e musica è affidato a LB Alto Livello di Luca Bifolchi, le registrazioni per i collegamenti streaming sui social a Ignazio Calò.

Per l’undicesima edizione si ringrazia il comune di Isola del Liri nelle figure del Sindaco Massimiliano Quadrini, dell’assessore Massimo D’Orazio e dell’assessore Francesco Romano. Un grazie all’ufficio tecnico del comune per il supporto logistico e in particolare all’architetto Carla Canpagiorni e all’architetto estero per il progetto sicurezza Luigi Scala , un grazie all’amministrazione comunale che anche quest’anno ci ha inserito nel calendario eventi delle festa “estate Isolana” del mese di luglio.

Senza nessuno escludere si ringraziano tutti gli stilisti fuori concorso.( Seguiranno i nominativi in altro comunicato stampa).

Un ringraziamento al direttore di LiriTV Augusto D’Ambrogio, al patron nazionale di Venere d’Italia Pietro Cortese, al responsabile redazionale Francesco Catenacci del gruppo editoriale 7va.it , al giornalista Luca Rea per il supporto delle sue reti web tele1sora.it

Un grazie a Gianni Testa per il suo intervento con interviste su blablablatelevision.

Gli eventi saranno trasmessi su TV digitale terrestre Exratv in tutta la regione Lazio.

Allieteranno le serate i noti ballerini:

-Lorenzo Pallagrosi (24 anni di Sora), Maestro di Danze Latino Americane diplomato. Competitore delle gare più prestigiose al mondo della WDC, vice-campione e 5 volte finalista ai campionati del mondo IDO di Syncron Dance.

-Karin Rivera (16 anni di Isola del Liri) competitore nella disciplina Latin Style.

-Nicholas Spica (17 anni di Isola del Liri) e Carlotta Aceti (16 anni di Roma) finalisti al campionato Europeo 2023 nella categoria Youth della Danze Latino Americane.

Anche quest’anno, come undicesima edizione , lo scopo del contest del patron Antonio Gentile non è solo quello di valorizzare e promuovere i talenti della moda dando loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità, ma soprattutto valorizzare il Made in Italy, ma la cosa più importante è quella che sta valutando di poter intervenire le prossime Edizioni per apportare un valore aggiunto alla città di Isola del Liri (Fr) che tra non molto diventerà patrimonio dell’Unesco, ma puntare anche a dare una nomina importante come città dell’Alta Moda.

Attendiamo tanti spettatori che per due serate potranno venire in Piazza XX Settembre a gustarsi lo spettacolo, comodamente al fresco seduti a pochi metri della cascata.

Per iscriversi al concorso di stilisti:

Per iscriversi alla candidatura del concorso di bellezza:

Direttore e Patron Antonio Gentile

COMUNICATO STAMPA