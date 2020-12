TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETÀ DI AIL

Si rinnova l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma che in questa occasione, a causa dell’emergenza sanitaria, assume un significato ancor più speciale. AIL non si ferma e raddoppia il suo impegno per i pazienti ematologici, l’associazione porta avanti la sua missione attraverso il prezioso simbolo che da tanti anni l’accompagna: la Stella di Natale.

Fino al 15 dicembre sarà possibile donare da rete fissa e mobile al numero 45582 per sostenere le Cure domiciliari dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma e consentire ai pazienti ematologici di continuare a casa le cure iniziate in reparto. Per sostenere AIL basterà inviare un SMS da cellulare per donare 2 euro (WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali); chiamare da telefono fisso per donare 5 o 10 euro (TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali) e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

I sostenitori, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte sezioni AIL e su amazon.it/sognidicioccolatoail potranno ricevere anche una dolce Stella di cioccolato finissimo (al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte) denominata “Sogni di cioccolato”. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale è di 12 euro, il contributo minimo per ricevere i Sogni di cioccolato presso le sezioni AIL è di 12 euro, su Amazon di 15 euro.

Per sostenere AIL, nel mese di dicembre, vai su ail.it oppure rivolgiti alle 82 sezioni provinciali AIL che promuovono attraverso i Volontari le inizative in tutta Italia.

AIL da sempre, e ora più che mai, mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e, quindi, più a rischio. I risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia (CAR-T) e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere queste malattie sempre più guaribili.

L’Ematologia italiana in questi mesi di pandemia da Covid-19, attraverso i Centri di cura e anche grazie all’opera delle sezioni AIL e dei suoi volontari, è stata in grado di garantire la continuità assistenziale e terapeutica. È importante però mantenere tutto ciò e far sì che i pazienti possano proseguire nel modo più adeguato le cure.

Le iniziative AIL hanno permesso in tanti anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e assistenza ed ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

I fondi raccolti da AIL saranno impiegati per:

potenziare il servizio di Assistenza Domiciliare, AIL finanzia oggi complessivamente 42 servizi di cure domiciliari . Tale attività consente ai malati di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione;

. Tale attività consente ai malati di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione; sostenere le Case Alloggio AIL , strutture situate nei pressi dei Centri di Ematologia che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono 34 le provincie che ospitano questo servizio con 3.809 ospiti ogni anno, di cui 1.549 pazienti e 2.260 familiari;

, strutture situate nei pressi dei Centri di Ematologia che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono 34 le provincie che ospitano questo servizio con 3.809 ospiti ogni anno, di cui 1.549 pazienti e 2.260 familiari; finanziare servizi Socio-Assistenziali con 2.120 famiglie sostenute in un anno;

con 2.120 famiglie sostenute in un anno; sostenere progetti di Ricerca Scientifica ;

; supportare il finanziamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca;

e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

COMUNICATO STAMPA