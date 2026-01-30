Torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino: appuntamento il 1° febbraio a Gallinaro

Valorizzare il territorio, sostenere le aziende locali e promuovere una cultura del cibo buono, giusto e sostenibile: con questi obiettivi torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino, in programma domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 16, a Gallinaro, in via San Gerardo. Il Mercato di Comunità è un’iniziativa che mette in rete produttori agricoli, cittadini e istituzioni, offrendo uno spazio di incontro e scambio basato sulla qualità, sulla trasparenza e sul legame con il territorio. Saranno presenti aziende biologiche e produttori locali con prodotti DOP e DOC, eccellenze agroalimentari che raccontano la storia e le tradizioni della Valle di Comino. Nel corso della giornata è previsto anche un momento di approfondimento dedicato all’olio extravergine di oliva: dalle ore 11 alle 12 si terrà l’incontro “Le proprietà organolettiche dell’olio extravergine di oliva”, a cura dell’azienda agricola Le Terrazze di Pescosolido, al termine del quale seguirà una degustazione. E una novità sarà lo sportello informativo “CHIEDI ALL’AGRONOMO!” che sarà pronto a chiarire dubbi e perplessità. Il Mercato di Comunità della Valle di Comino è promosso dal Biodistretto della Valle di Comino, in collaborazione con il Mercato di Comunità e con il patrocinio del Comune di Gallinaro, e rappresenta un’occasione importante per rafforzare l’economia locale e favorire un consumo consapevole.

Correlati